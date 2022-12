Woningoverval - Sweelinckplein - Den Bosch

Het had een onvergetelijke citytrip moeten worden voor twee jonge toeristen in Den Bosch. Helaas was hun eerste kennismaking met Brabant allesbehalve gastvrij en werden ze het slachtoffer van een overval.

Omschrijving

Een vrouw van 25 en haar vriend reizen deze zomer samen door West-Europa. Op dinsdag 26 juli is Den Bosch een van hun bestemmingen. Ze hebben een appartement gehuurd aan het Sweelinckplein. Haar vriend gaat aan het begin van de avond nog even wat boodschappen halen en zodra hij alles binnen heeft, belt hij haar op en vraagt of ze de voordeur alvast op een kier wil zetten. Dat klinkt als een logische vraag, maar wel één met uiteindelijk grote gevolgen. De vrouw zet rond 19.00 uur de deur op een kier. Even later stapt niet haar viend binnen maar een onbekende man. Hij pakt de telefoon van de vrouw af en roept om geld. Ondertussen drukt hij een mesje tegen haar hals. De dader en de vrouw raken in een gevecht en de vrouw bijt letterlijk van zich af en begint te gillen. De dader rukt zich los en rent vervolgens met haar telefoon het appartement uit.

Door de worsteling en het mesje heeft de vrouw wat sneetjes en schaafwonden opgelopen. Ze heeft zich enorm bedreigd gevoeld, toen ze voelde dat dat mesje in haar sneed. De overvaller is het appartementencomplex aan het Sweelinckplein uit gerend. Hij droeg een grijze jogingbroek en strakke blauwe polo. Zijn haar was kort opgeschoren met bovenop kroeshaar. Mensen in zijn omgeving is het misschien opgevallen dat hij een wondje had aan zijn rechterduim, het slachtoffer heeft hem namelijk hard gebeten. Wie weet wie deze man is? Laat het ons weten via 0800-6070 of geef het anoniem door via 0800-7000. Online tippen kan uiteraard ook.