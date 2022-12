Verdachte insluiping gezocht

Een 22-jarige vrouw komt op woensdag 4 op donderdagnacht 5 mei na een avondje stappen thuis in haar woning in een appartementencomplex op de Stationsstraat in Maastricht. Het valt haar meteen op dat de centrale toegangsdeur nog geopend is. Wanneer ze haar appartement betreedt, ziet ze dat er spullen verdwenen zijn. Daarop doet ze aangifte bij de politie.

Omschrijving

In het daarop opgestarte onderzoek worden er beelden veiliggesteld van de Stationsstraat en omliggende straten. Daarop is de insluiping te zien. Ook de persoon die hiervoor verantwoordelijk is, is goed vastgelegd op beeld. Om tot de identiteit van deze persoon te komen, worden de beelden nu vrijgegeven. Herkent u de persoon? Of heeft u meer informatie die kan leiden tot zijn identiteit? Neem dan contact op! Dat kan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).