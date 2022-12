Babbeltrucs; wie herkent deze man?

In Noord-Holland zijn de afgelopen tijd een aantal oplichters actief die zich voordoen als politiemedewerker om zo het vertrouwen van veelal wat ouderen slachtoffers te winnen. In zeker vier gevallen werden bij een huisbezoek kostbare bezittingen gestolen. Zo werd een 82-jarige man uit Purmerend het slachtoffer van deze babbeltruc. De man die zich voordeed als politiemedewerker en bij de man aan huis kwam en kostbaarheden heeft meegenomen is vastgelegd op camera.

Omschrijving

De politie krijgt de laatste tijd meldingen binnen van babbeltrucs. Mensen worden in eerste instantie gebeld door een zogenaamde politiemedewerker met de mededeling dat er een onderzoek is ingesteld naar hun bezittingen naar aanleiding van een reeks inbraken in de wijk. De babbeltrucs vonden plaats in onder andere Purmerend, Alkmaar, Monnickendam en Landsmeer en werden gepleegd door mensen die zich voordeden als politiemedewerker. Deze personen komen bij de bewoners langs en ontvreemden hun bezittingen of doen daar een poging toe. Gelukkig is dit niet in alle gevallen gelukt.

Opsporing Verzocht

In Purmerend lukte het de oplichters wel. Daar werd op 19 november jl. een 82-jarige man uit Purmerend het slachtoffer van deze babbeltruc. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd in de uitzending van dinsdag 6 december jl. aandacht aan deze babbeltrucs besteed. De man vertelde zijn verhaal en de politie gaf uitleg over de werkwijze en hoe je kunt voorkomen slachtoffer te worden van deze oplichters.



In de uitzending van dinsdag 13 december jl. laat de politie camerabeelden zien van de man die zich voordeed als politiemedewerker en bij de 82-jarige man aan huis kwam en zijn kostbaarheden meenam.