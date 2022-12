Bankhelpdeskfraude – Alkmaar

Niet veel later werd een flink geldbedrag opgenomen met de bankpas van het slachtoffer. De man die bij een geldautomaat geld opneemt met de bankpas van de vrouw is vastgelegd op camera. Er is voor duizenden euro’s buitgemaakt.

Op woensdagmiddag 14 september 2022 wordt de vrouw opgebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. De vrouw vertelt dat de pinpas van mevrouw niet veilig is en het geld in de woning ook niet. De zogenaamde bankmedewerker geeft aan dat een andere medewerker van de bank bij haar langskomt om de bankpas op te halen. Ook moet de bewoonster contant geld en sieraden in een envelop aan de bankmedewerker meegeven om deze veilig te stellen. Met een paar dagen zou mevrouw het geld en de sieraden terug krijgen door deze op te halen bij het dichtstbijzijnde filiaal van de desbetreffende bank.

Vragen

-Herkent u deze man?

-Herkent u zichzelf op beeld?

-Heeft u andere informatie over deze zaak?



Neemt u dan contact op met de politie in Alkmaar via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022191698