Beroving Heerhugowaard; wie herkent deze verdachten?

Omschrijving

Rond 22.20 uur stond de man naast zijn auto op de Taxuslaan, toen hij plotseling door drie jongemannen werd aangesproken. Direct bedreigden zij hem met een steekwapen en eisten geld. Daarop werd het slachtoffer gedwongen met zijn auto naar een pinautomaat te rijden. Bij het Stationsplein stapte het slachtoffer met één van de daders uit om geld te pinnen. Terug in de auto wist het slachtoffer aan de drie te ontsnappen door uit het voertuig te springen. Hij zag op straat iemand lopen en riep om hulp. De daders stapten daarna ook uit en gingen er met het buitgemaakte geldbedrag snel vandoor in de richting van de Nelson Mandelastraat. Direct na de melding heeft de politie een onderzoek ingesteld en in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar zij werden niet meer aangetroffen.



Signalement verdachten

De drie verdachten waren rond de 18 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang en hadden een slank postuur. Zij hadden alle drie een capuchon over hun hoofd en droegen mondbedekking. Eén van hen droeg een groene jas.

Vanwege de vermoedelijke minderjarigheid van de verdachten worden zij in eerste instantie onherkenbaar in beeld gebracht. Als de verdachten zich niet binnen twee weken bij de politie hebben gemeld dan worden de beelden alsnog herkenbaar getoond.