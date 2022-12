Brandstichting - Ambachtslaan - Nuland

In de vroege ochtend van zondag op maandag 15 augustus is er brand gesticht bij een autobedrijf aan de Ambachtsstraat in Nuland. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Omschrijving

Het is 04.20 uur wanneer een melding binnenkomt van een grote uitslaande brand in Nuland. De hulpdiensten zijn snel te plaatse maar konden niet voorkomen dat het bedrijfspand volledig uitbrand. Ook zijn er een aantal auto’s volledig uitgebrand en zijn er tientallen personenauto beschadigd door de brand. De eigenaar van het autobedrijf heeft nog door kordaat optreden een aantal van zijn auto’s in veiligheid kunnen brengen.

Logo actiegroep

Op een van de auto’s is een met een verfspuitbus het logo van een actiegroep aangebracht. Of deze actiegroep daadwerkelijk betrokken is bij dit incident is onderdeel van het onderzoek. Eind juni dit jaar zijn er in Eindhoven auto’s onder dezelfde omstandigheden door brandstichting vernield. Eventuele verbanden tussen de incidenten worden meegenomen in het onderzoek.

Heeft u beelden of andere informatie?

Als u nog niet met de politie heeft gesproken, maar wel waardevolle informatie heeft over de brand of beelden van een camera, dashcam of misschien een ringdeurbel, horen we dat heel graag. Tippen en beelden uploaden kan gemakkelijk via onderstaande formulier of via 0900-8844. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, via 0800-7000.