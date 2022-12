Steekincident Grent Noordwijk

Omschrijving

Een 28-jarige man uit Noordwijk is daarbij zwaar gewond geraakt, hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het slachtoffer was daarvoor samen met zijn vrienden in Club M op de Grent. Op een gegeven moment ontstond er een conflict tussen het latere slachtoffer en de onbekende verdachte. Rondom sluitingstijd is de groep vrienden naar buiten gegaan en daar gaat het helemaal mis. Een van de vrienden wordt aangevallen met een scherp voorwerp. De verdachte loopt weg in de richting van de Boulevard. Het onderzoeksteam is druk bezig met het uitkijken van camerabeelden. Door getuigen is gezien dat tijdens het incident een fietser beelden heeft gemaakt. Het opsporingsteam is naar deze fietser op zoek. De verdachte heeft een fors postuur, hij is 1.80 a 1.90 lang. Hij heeft kort zwart haar en een zwarte baard. Verder droeg hij een zwarte jas, een spijkerbroek en zwarte schoenen. In de uitzending een getuigenoproep.