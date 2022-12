Oplichting - Johan de Wittstraat - Dordrecht

Omschrijving

Zondag 30 oktober 2022 om 23.00 uur werd een 87-jarig echtpaar uit Dordrecht gebeld. Een man deed zich voor als bankmedewerker van de ING Bank met de smoes dat er was geprobeerd een groot bedrag van hun rekening over te schrijven. Het echtpaar schrikt enorm en dat was precies waar de oplichter op uit was.



Hij vertelde dat hij de bankpassen had geblokkeerd en dat de ‘oude’ bankpassen zouden worden opgehaald. Dit wilde ze ’s avonds laat niet meer, maar ze gaven aan dat dit wel de volgende dag zou kunnen. Op maandag 31 oktober 2022 werden de 2 bankpassen thuis opgehaald door een man van ongeveer 30 jaar oud met een lichte huidskleur. Hij sprak goed Nederlands, droeg donkere kleding en is ongeveer 1.65 m lang.



Vervolgens wordt er rond 14.00 uur en 15.30 uur geprobeerd te pinnen in de Mediamarkt. Dat lukt niet maar helaas lukt het de man wel bij een geldautomaat op de Johan de Wittstraat in Dordrecht. Er wordt een paar honderd euro buit gemaakt. Maar de impact op het echtpaar is enorm. Ze zijn erg aangedaan en zo bang geworden nadat ze zijn opgelicht dat ze de deur nauwelijks uit durven.



Wij willen deze oplichters daarom graag aanhouden. Omdat de pinner mogelijk minderjarig is door het Openbaar Ministerie besloten dat de beelden eerst geblurd getoond moesten worden. Hij heeft de kans gekregen om zichzelf te melden, maar helaas heeft hij dat niet gedaan. Daarom tonen we de beelden nu zonder blur.