Pinpasfraude - Koopmansplein - Assen

Omschrijving

Het slachtoffer is een 87-jarige mevrouw uit Assen. Zij is gebeld door iemand die zich uitgaf als medewerker van de politie. Er zouden problemen zijn met haar bankrekening. De ‘politiemedewerker’ gaf het slachtoffer een telefoonnummer van haar bank, zodat zij een en ander met hen kon regelen. De zogenaamde bankmedewerker won daarna het vertrouwen en liet het slachtoffer handelingen verrichten op een tablet. Vervolgens heeft het slachtoffer haar bankpassen, scanner en mobiele telefoon afgegeven aan een koerier. Op dezelfde dag is in korte tijd vier keer gepind met haar gestolen pinpas bij een Geldmaat aan het Koopmansplein in Assen. In totaal ging het om een bedrag van 2.400 euro.