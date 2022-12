Verhoging beloning-Jacob van Heemskerckstraat-Dordrecht

De beloning voor de gouden tip in de moord op Johnny Henriques op 25 april 2020 in de Jacob van Heemskerckstraat in Dordrecht, is verhoogd naar 20.000 euro. Er lijken steeds meer aanwijzingen te zijn dat de dood van Henriques en de moord op Remsley Eisden op 16 oktober van dit jaar met elkaar te maken hebben.

Omschrijving

Voor de moord op Eisden is op 22 november een aanhouding gedaan. Maar het onderzoek is nog in volle gang. Er lijken steeds meer aanwijzingen te zijn dat er een verband is tussen Eisden’s recente dood en de moord op Johnny Henriques in 2020. Er zou een langlopend conflict spelen tussen twee groepen die zich bezighouden met criminele activiteiten en daar zouden beiden het slachtoffer van kunnen zijn geworden. Daarom willen we mensen die iets weten of vermoeden echt vragen om contact op te nemen. Dat kan ons helpen bij het vinden van de daders, en voorkomen dat er misschien in de toekomst meer slachtoffers vallen.

De 42-jarige Johnny woonde begin 2020 aan de Jacob van Heemskerckstraat. Daar werd hij zaterdagavond 25 april opgewacht door een schutter. Terwijl Henriques al zwaargewond op de stoep lag, liep de schutter op hem af en maakte zijn opdracht af. Tot nu toe heeft het politieonderzoek nog niet kunnen leiden naar de dader.

In mei 2021 besloot de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam om een beloning uit te loven van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader of daders. Deze beloning is nu verhoogd naar 20.000 euro.

