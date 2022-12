Wie herkent deze jongedames?

In verband met een onderzoek naar een beroving in Den Helder is de recherche op zoek naar de identiteit van deze vier personen die op camera zijn vastgelegd.

Gezien hun vermoedelijke minderjarigheid is in overleg met het Openbaar Ministerie besloten hen op dit moment onherkenbaar te vertonen. Als zij zich niet binnen twee weken hebben gemeld bij de politie dan worden zij alsnog herkenbaar vertoond.

Vragen

- Kent u of bent u één van deze personen?

- Herkent u zichzelf in de beelden?

- Heeft u andere informatie over deze zaak?

Neemt u dan contact op met de recherche in Alkmaar via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022158873