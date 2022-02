Zware mishandeling Schuitendiep/Poelebrug Groningen

Omschrijving

Het slachtoffer was die nacht met een vriendin en een vriend op stap. Na sluitingstijd gingen zij richting huis en op het kruispunt schuitendiep/Poelebrug (nabij het uitgaanscentrum) ontstond een confrontatie tussen de vriendin van het slachtoffer en de verdachte. Het slachtoffer spreekt de verdachte aan. Er volgt een woordenwisseling. De verdachte loopt daarna om de groep heen en slaat het slachtoffer met gebalde vuist in zijn gezicht. Het slachtoffer valt na de klap op een aantal fietsen achter hem. En hoewel hij direct weer opstaat, heeft hij vier breuken in zijn gezicht met mogelijk blijvend zichtbaar letsel. Het slachtoffer heeft hier tot op de dag van vandaag last van.



De politie roept de verdachte op om zich te melden. Herkent u de verdachte of weet u met wie hij die avond in de stad aanwezig was? Geef dit aan ons door. Op basis van de beelden en een aantal getuigenverklaringen vermoeden we dat de verdachte op de avond van de zware mishandeling in het gezelschap was van een vrouw. Zij is mogelijk een belangrijke getuige. We komen graag met haar in contact. Ook de andere omstanders of getuigen van de mishandeling roepen we op om zich bij ons te melden, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. Informatie doorgeven kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.



Signalement van de verdachte: