Bankmedewerkerfraude Overijssel

Zaaknummer: BMFOV-2021 Datum delict: 01-02-2022 Plaats delict: Langeveen

Dagelijks worden er in Nederland mensen slachtoffer van bankmedewerkerfraude. Criminelen doen zich voor als medewerker van de bank en overvallen slachtoffers met een verhaal dat er verdachte overboekingen plaatsvinden op hun rekening. De criminelen beschikken daarbij over heel specifieke informatie zoals bankrekeningnummer en adres van hun slachtoffers, waardoor veel mensen denken dat ze daadwerkelijk een bankmedewerker aan de lijn hebben. In goed vertrouwen loggen ze in op hun bankomgeving, waarbij de criminelen meekijken. Of de zogenaamde bankmedewerkers komen aan de deur om pinpas en pincode op te halen, 'om de pas te laten blokkeren'. In werkelijkheid halen de criminelen duizenden euro's van de rekeningen van de slachtoffers en laten ze gedupeerd achter.