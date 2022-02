Bestuurder ongeval Stadsring gezocht

Een nog onbekende automobilist is er vandoor gegaan na een ongeluk op de Stadsring in Amersfoort op zondag 30 januari 2022. Bij het ongeluk is een 54-jarige fietser ernstig gewond geraakt. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de bestuurder van de auto.

Omschrijving

Het ongeluk vond plaats rond 21.50 uur. Zoals het er nu naar uitziet, reed de auto rechtdoor over de Stadsring vanaf het gemeentehuis richting de A28. Bij een oversteekplaats met verkeerslichten, ter hoogte van winkelcentrum Amicitia, heeft de auto een fietser en een bromfietser aangereden. Deze kwamen vermoedelijk uit de stad en staken de Stadsring over richting de Arnhemseweg. De fietser, een 54-jarige vrouw, is ernstig gewond door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de bromfiets, een 22-jarige man, is in het ziekenhuis nagekeken. De auto is niet gestopt. Het gaat vermoedelijk om een grijze of witte Mercedes C klasse.

De politie doet onderzoek

De politie kwam direct ter plaatse om de slachtoffers op te vangen alvorens de ambulance er was. De plaats van het ongeval werd afgezet voor het onderzoek van het Ondersteuningsteam Vervoer en de Forensische Opsporing. Meerdere mensen waren getuigen van de botsing tussen de auto, fiets en bromfiets. Zij zijn gehoord door de politie.