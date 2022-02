Overval Kruidvat Utrecht

Omschrijving

Twee wachtende klanten gezocht

Tijdens de overval waren er klanten in de winkel aanwezig. De politie heeft al met enkele getuigen en het personeel gesproken. Toch is de politie specifiek op zoek naar twee personen die direct achter de overvaller in de rij voor de kassa stonden. Zij hadden de winkel al verlaten, nadat de politie ter plekke kwam. Naast het horen van getuigen, is er buurtonderzoek gehouden en onderzoek gedaan naar camerabeelden.

Signalement

- licht/lichtgetinte huid

- 16 - 25 jaar

- 1.80 - 1.90m

- zwarte handschoenen

- trainingsbroek Nike, Nederlands elftal [met op het rechterbovenbeen een oranje leeuw]

- blauw/wit petje, FC Barcelona

Verder sprak hij Nederlands met een accent en droeg hij een mondkapje waardoor we zijn gezicht helaas niet goed kunnen zien.