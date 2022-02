Heeft u informatie over deze overvaller?

Omschrijving

Na de overval rent hij weg in de richting van Haarlem. Onze diensthond Ben weet een deel van zijn kleding op te sporen, die de overvaller kennelijk heeft uitgedaan, na de overval.

Heeft u info over deze man?

Heeft u hem gezien die donderdagmiddag?

Kijkt u a.u.b. onze bijgaande video én de foto’s: hij droeg een Nike joggingbroek en opvallende grijze of blauwe sneakers met oranje of rode veters.

Van de overvaller is het volgende signalement bekend: {signalementkaartje}

- Man

- Rond 1,80 meter lang

- Getint uiterlijk

- donkere jas

- grijze joggingbroek

- blauwe sneakers met oranje of rode veters

Na de overval heeft de overvaller dus een deel van zijn kleding, waaronder jas en joggingbroek verstopt in de bosjes. Hierna is hij vermoedelijk in de richting van Haarlem vertrokken.

Behalve dat wij graag willen weten of u deze man herkent a.d.h.v. de beelden, willen we ook graag weten of u deze man vóórafgaand aan de overval heeft gezien in de directe omgeving van de Haarlemmerstraatweg of bij de Zoete Inval.

Heeft u dus camerabeelden uit de buurt of mogelijk dashcambeelden van donderdagmiddag 3 februari, tussen 14.40 uur – 15.50 uur nabij het tankstation of de vluchtroute van de verdachte? Heeft u andere informatie die ons kan helpen bij dit onderzoek, dan komen wij graag in contact met u.

2022022696