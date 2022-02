Pinfraude na spoofing, wie herkent deze pinner?

Omschrijving

Die donderdagmiddag rond 12.00 uur werd het stel gebeld door een bankmedewerkster. De vrouw gaf aan werkzaam te zijn op de fraudeafdeling van de bank en een mogelijke overboeking van het stel niet te vertrouwen. De medewerkster vertelde dat ze een aantal handelingen moesten verrichten via internetbankieren. Ook zou er een collega langskomen om hierbij te helpen. Het echtpaar hing ondertussen al een half uur met de bankmedewerkster aan de telefoon.

Na twee minuten stond de mannelijke collega voor de deur. Hij zou het echtpaar wel even helpen om de handelingen via internetbankieren te verrichten. Omdat de slachtoffers er vanuit gingen dat de man een medewerker van de bank was en hen te hulp schoot, lieten zij de man zijn gang gaan. Toen hij klaar was vertelde hij dat hij de bankpassen van het echtpaar nodig had. Hij zou de pas doorknippen. Na wat aarzeling gaf het echtpaar hun bankpassen mee. Vervolgens ging de man ervandoor.

Dezelfde dag zijn er verschillende grote ​​bedragen van de bankrekeningen van de slachtoffers opgenomen. Eén pintransactie is vastgelegd op camerabeeld. Het is niet duidelijk of de pinner óók de man is geweest die de bankpassen bij de slachtoffers heeft opgehaald.

De politie heeft het vermoeden dat deze pinner vaker toeslaat in het land. ​