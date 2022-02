Babbeltruc, diefstal en geldopname met gestolen bankpas Amstelveen

Omschrijving

Op zaterdag 18 september 2021, wordt een 87-jarige bewoonster van een woning aan de Biesbosch in Amstelveen gebeld door een persoon die zich voordoet als medewerker van een pakketpunt in de buurt. Hij geeft aan dat er een pakketje voor mevrouw ligt en dat zij zo langs komen om het te bezorgen. Door het telefoontje heeft de vrouw geen argwaan als even later, het is dan ongeveer 18:15 uur, de deurbel gaat en er een bezorger voor de deur staat. Voordat de vrouw het pakketje in ontvangst kan nemen wordt haar verteld dat er een klein geldbedrag betaald moet worden. De vrouw biedt aan om dit contant te doen, maar dat wordt resoluut geweigerd door de bezorger. Hij vertelt dat het alleen mogelijk is om de kosten met haar bankpas te betalen. Wanneer de vrouw haar bankpas tevoorschijn heeft gehaald en op een apparaatje haar pincode heeft ingevoerd, wordt duidelijk wat de ware bedoelingen zijn van deze bezorger. Hij grist namelijk de bankpas uit de handen van de vrouw en rent er vandoor. De vrouw belt snel haar dochter die kan regelen dat haar bankpas geblokkeerd wordt. Wel is er op dat moment al 500 euro van haar rekening gehaald, opgenomen bij een geldautomaat aan de Rembrandtweg, vlakbij de woning van de vrouw. Van deze geldopname zijn camerabeelden. Of de verdachte die hierop te zien is ook de man is die bij de vrouw aan de deur is geweest, is niet duidelijk.

Signalement verdachten

Het slachtoffer omschrijft de jonge man die bij haar aan de deur is geweest als volgt:

- Man;

- 20-25 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Lengte ongeveer 1.75 meter;

- Lichte huidskleur;

- Zwarte kleding.

Van de man op de camerabeelden is het volgende signalement bekend:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Slank postuur;

- Donkere jas met capuchon;

- Lichtblauw mondkapje.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.