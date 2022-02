Explosie woning Hazelaarstraat

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 december 2021 gaat er bij een woning aan de Hazelaarstraat een explosief af. Op camerabeelden is te zien hoe vlak voor de explosie iemand met een tas naar de betreffende woning loopt en de recherche is dringend op zoek naar de identiteit van deze verdachte.

Omschrijving

De bewoners schrikken die nacht rond 03.15 uur wakker van een enorme knal. Ze hebben niet direct door dat er een ontploffing bij hun woning heeft plaatsgevonden, maar dat wordt al snel duidelijk als ze een brandlucht ruiken en veel rook binnen zien. Beneden blijkt er flinke schade en brand te zijn ontstaan bij de voordeur: iemand heeft daar een explosief af laten gaan.

De schade van de explosie blijft niet beperkt tot deze woning. In de directe omgeving van de woning zijn ramen gesprongen, auto’s beschadigd en is de elektriciteit uitgevallen.

Onderzoek en beelden

Direct na de explosie is de recherche een onderzoek gestart. In dit onderzoek zijn camerabeelden van een verdachte naar voren gekomen. Op de beelden is te zien hoe iemand vlak voor de explosie met een tas naar de woning loopt. Deze persoon wordt ervan verdacht het explosief bij de woning tot ontploffing te hebben gebracht. Uiteraard is de recherche dringend op zoek naar informatie over hem/haar én de toedracht van dit incident.

(Anoniem) informatie delen

Herkent u de verdachte op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. Daarnaast kunt u ook v contact opnemen met het Team Nationale Inlichtingen, te bereiken op 088 - 661 77 34, om daar vertrouwelijk uw verhaal te doen.