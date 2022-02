Gewapende overval speelgoedwinkel Mercatorplein

In de ochtend van zaterdag 11 december 2021 krijgen twee medewerkers van een speelgoedzaak aan het Mercatorplein de schrik van hun leven. De twee aanwezige medewerkers (37 en 17 jaar) zijn druk aan het bevoorraden, als zij ineens oog in oog komen te staan met twee mannen met wapens, die direct schreeuwen om geld. De medewerkers worden daarbij driftig met een vuurwapen en een mes bedreigd. Wie herkent de mannen op de beelden, die brutaal en met geweld een speelgoedwinkel overvallen?

Omschrijving

Rolverdeling

De twee verdachten, NN1 en NN2, hebben daarbij een duidelijke rolverdeling. NN1 bedreigt de medewerkers met een vuurwapen, dat afwisselend op het hoofd en de borstkas van het 37-jarige slachtoffer wordt gericht. Ter hoogte van de kassa krijgt deze medewerker een klap in zijn gezicht. Daarna wordt hij gedwongen om naar het magazijn achter in de winkel te lopen. NN2 loopt direct op de 17-jarige medewerkster af en bedreigt haar met een mes. Ook zij wordt gedwongen om naar het magazijn te lopen. Hier doorzoekt NN1 de tas en de jas van de medewerkster. Ook wordt hen naar de kluis gevraagd, die er niet is. Dan lopen medewerkers en verdachten gezamenlijk terug naar de kassa. Hier vragen de overvallers om een tas, waar zij vervolgens het geld uit de kassalade in stoppen. Zodra de buit binnen is, verlaten NN1 en NN2 de speelgoedwinkel en laten ze de twee medewerkers geschrokken achter.

Gewond

De 37-jarige medewerker loopt hierbij verwondingen op aan zijn gezicht. De andere medewerkster blijft ongedeerd, maar voor beide werknemers geldt dat ze dit niet snel zullen vergeten. Het is een traumatische ervaring geweest. Opvallend is dat de overvallers, voor het verlaten van de winkel, hun excuses aanbieden aan de jonge medewerkster.

Signalementen

De twee overvallers kunnen als volgt worden omschreven:

NN1:

Man

Normaal postuur

Draagt een zwart petje met gezichtsbedekking

Draagt zwarte kleding met een gewatteerde jas

Draagt gekleurde handschoenen

Draagt opvallende sneakers

Heeft tijdens de overval het vuurwapen in zijn handen en trekt met geweld de lade uit de kassa

NN2:

Man

Normaal postuur

Geheel in het zwart gekleed

Draagt een zwarte joggingbroek met witte strepen langszij

Draagt een capuchon op zijn hoofd

Draagt witte handschoenen aan.

rechterhand een mes vast heeft

Vragen

Herkent u de twee mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.