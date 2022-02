Meerdere incidenten bij woning in Lokerenstraat: politie deelt beelden verdachten

Eind januari en begin februari 2022 werd een woning aan de Lokerenstraat in Amsterdam-West verschillende keren het doelwit van geweld. In nog geen twee weken tijd vonden er in/bij de woning onder andere drie explosies plaats, liet een man een dreigbrief achter, stichtte iemand brand en werden ramen vernield. In het rechercheonderzoek naar de zaken zijn beelden van een aantal verdachten naar voren gekomen en in de hoop hun identiteit zo snel mogelijk te achterhalen, deelt de politie die nu.

Omschrijving

Bij het eerste incident, in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 januari, gooide een nog onbekende man rond 00.50 uur zwaar vuurwerk bij de woning naar binnen. Dat ging af en zorgde voor behoorlijke schade. Eén van de bewoners stond op het moment van de explosie dichtbij en liep mogelijk gehoorschade op.

De volgende nacht was het vervolgens weer raak: terwijl de bewoners lagen te slapen, stak om 00.30 uur iemand zwaar vuurwerk af in een raamkozijn. Door de explosie sprong het glas en raakt ook het kozijn beschadigd. Gelukkig raakte er nu niemand gewond.

Niet lang daarna, dinsdag 25 januari rond 02.45 uur, ontdekten de bewoners dat iemand eerder die nacht een dreigbrief bij hun woning had achtergelaten.

Op zaterdag 29 januari moest de schuur bij de woning het ontgelden. Iemand stak ’s avonds 19.35 uur het dak van de schuur in brand. Dit keer werden ook de buren van de bewoners slachtoffer van het geweld, want de brand sloeg over naar hun schuur. De brandweer kon alles snel blussen en zo erger voorkomen, gewonden vielen er niet.

In de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 februari vond er opnieuw een explosie bij de woning plaats. Rond 03.10 uur plaatste iemand hoogstwaarschijnlijk een zelfgemaakt explosief bij de voordeur van de woning en bracht dit tot ontploffing. Hierdoor ontstond een brand die door de brandweer geblust moest worden. Ook dit maal bleef het bij louter materiële schade.

Tussen de brandstichting en de derde explosie werden tevens tot twee keer aan toe, op zondag 30 januari en dinsdag 2 februari, ramen van de woning vernield.

Beelden verdachten

Camera’s legden bij de explosies op 22 en 23 januari, het achterlaten van de dreigbrief en de vernieling op 2 februari een verdachte op beeld vast. Op de beelden van 22 januari is te zien hoe een man zwaar vuurwerk door de brievenbus van de woning gooit. Vervolgens rent hij weg en lijkt de voordeur dan met een mobiele telefoon te filmen. Deze verdachte draagt geen gezichtsbedekking en komt dus herkenbaar in beeld. Het betreft een man met een lichte tot licht getinte huidskleur en donkere wenkbrauwen.

In tegenstelling tot de verdachte van de 22ste is de man die op 23 januari zwaar vuurwerk bij de woning afsteekt niet erg duidelijk in beeld. Het is daardoor lastig een goed signalement van hem te geven. Helaas geldt hetzelfde voor de man die ervan verdacht wordt een dreigbrief bij de woning te hebben achtergelaten.

Op de beelden van 2 februari is te zien hoe iemand volledig in het donker gekleed naar de woning toe komt lopen en dat meerdere keren met een hamer op een ruit inslaat.

De identiteit van de vastgelegde verdachten is tot op heden onbekend gebleven. De recherche wil zo snel mogelijk weten wie zij zijn en daarom worden de beelden nu verspreid. Alle informatie over deze verdachten en/of eventuele andere betrokkenen is welkom bij de recherche.

Samenhang incidenten

De recherche gaat ervan uit dat alle incidenten bij de woning aan de Lokerenstraat met elkaar te maken hebben en daarom worden de verschillende zaken door één team behandeld. Wat de aanleiding is voor al dit geweld, staat nog niet vast. Uiteraard doet de recherche hier uitgebreid onderzoek naar en komt graag in contact met mensen die mogelijk meer weten.

Veiligheidsmaatregelen

Naar aanleiding van de incidenten zijn er door de politie en de gemeente zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij de woning. Over wat die maatregelen precies inhouden worden – zoals te doen gebruikelijk – geen uitspraken gedaan.

Informatie delen

Herkent u de verdachten op de beelden, bent u mogelijk getuige van iets geweest of heeft u andere informatie over deze zaken? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.