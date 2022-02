Meerdere vernielingen ruiten van Thaise restaurants

Omschrijving

De eerste vernieling vindt op zaterdagochtend 27 november plaats bij een Thais restaurant aan de Ceintuurbaan. Het is klaarlichte dag en het is bedrijvig op straat. Op camerabeelden is te zien dat deze factoren totaal geen belemmering vormen voor een man om een vernieling te plegen. Hij rijdt op de fiets, stopt op het fietspad, haalt een forse steen uit zijn tas en gooit deze richting het Thaise restaurant. De ruit sneuvelt en de man fietst rustig weg. Diezelfde ochtend sneuvelen ook bij een ander Thais restaurant ruiten, dit keer in de binnenstad. Op de Zeedijk is dezelfde man bijzonder goed vastgelegd door camera’s. Zonder dat hij enige moeite doet om ongezien te blijven, gooit hij ook hier een steen door de ruit van een restaurant waarna hij rustig vertrekt. Op maandag 29 november moet een Thais restaurant aan de Staalstraat het ontgelden wanneer de man een baksteen door de ruit gooit. Ook hier is hij vastgelegd door een camera.

Wat het motief is voor de man om deze vernielingen te plegen is vooralsnog onbekend. Bij verschillende andere Thaise restaurants werden ook vernielingen gepleegd, uiteraard kijkt de recherche of die zaken verband houden met deze drie incidenten.

Signalement verdachte

Bij de drie vernielingen op de Ceintuurbaan, de Zeedijk de Staalstraat is dezelfde man op camerabeelden te zien. Daardoor kan worden gesteld dat hij zeer vermoedelijk verantwoordelijk is voor die drie vernielingen. Van de man is het volgende signalement bekend:

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Zwarte kleding;

- ¾ zwarte jas;

- Witte schoenen;

- Rode schoudertas met witte schouderband;

- Rijdt op zwarte stevige zwarte fiets zit die voorzien is van dikke banden en een breed stuur.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.