Plofkraak hotel Diemerhof

In de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 december vond in een hotel aan het Diemerhof in Diemen een plofkraak plaats. Twee nog onbekende personen bliezen daar met zware explosieven een geldautomaat op en zorgden zo voor grote schade. De politie is dringend op zoek naar de verantwoordelijken en deelt daarom beelden van het incident.

Omschrijving

Rond 04.10 uur die nacht kwamen de twee personen, vermoedelijk mannen, met verschillende tassen het hotel binnen. In eerste instantie liepen ze naar de eerste verdieping, maar bleken daar fout te zitten. Het geldautomaat dat de mannen zochten, bevond zich namelijk op de begaande grond van het hotel in een ruimte met ook een frisdrankautomaat. Toen de mannen dit doorhadden, gingen ze terug en vonden uiteindelijk alsnog het automaat. Het duo plaatste vervolgens een explosieve lading in het geldautomaat en renden daarna naar een lager gelegen etage. Vanaf die locatie brachten ze het explosief tot ontploffing. De kracht van de explosie veroorzaakte meteen veel schade, ook ontwikkelde zich veel rook. Met hoofdlampjes op wisten de mannen ondanks die rook toch weer hun weg terug te vinden naar het automaat. Niet lang daarna sloegen ze op de vlucht, in belang van het onderzoek wordt op dit moment (nog) niet gedeeld of de mannen buit maakten.

Op het moment dat de plofkraak plaatsvond, waren er meerdere gasten en personeelsleden in het hotel aanwezig. Wonderbaarlijk genoeg vielen er gelukkig geen gewonden: ieder moment had er iemand naar het geld- of frisdrankautomaat toe kunnen lopen en dan waren de gevolgen zeer ernstig geweest. Het incident heeft sowieso een grote indruk op de betrokkenen gemaakt. Veel gasten lagen te slapen en werden bruut gewekt door de gigantische knal. Zij realiseerden zich niet direct wat er aan de hand was en dit leidde tot momenten van grote angst en paniek.

Beelden en signalementen

Beveiligingscamera’s van het hotel hebben twee verdachten op beeld vastgelegd. Op die beelden zijn hun binnenkomst en bewegingen door het hotel deels te zien. Het signalement van deze verdachten:

Verdachte 1:

- Waarschijnlijk een man;

- Slank postuur;

- Droeg een blauw/zwartkleurig trainingsjas met capuchon, van vermoedelijk het merk Nike;

- Had een zwart kleurig capuchon op zijn hoofd;

- Had zijn gezicht bedekt met een grijskleurig doek/sjaal

- Droeg zwartkleurige trainingsbroek met een witte streep aan de buitenzijde van elk broekspijp, vermoedelijk van het merk Nike;

- Droeg zwart kleurige sneakers, met witte oppervlaktes bij de schoenzool;

- Had in zijn rechterhand meerdere tassen waaronder een plastictas van vermoedelijk Albert Heijn.

Verdachte 2:

- Waarschijnlijk een man;

- Breed/sportief postuur;

- Droeg een zwart capuchon op zijn hoofd;

- Droeg een beigekleurige jas tot aan de heup;

- Droeg grijskleurige broek, vermoedelijk joggingbroek;

- Droeg blauwkleurige sneakers, met witte oppervlaktes;

- Droeg in eerste instantie in zijn rechterhand een blauwkleurige tas, vermoedelijk plastictas van Albert Heijn;

- Had later een zwarte schoudertas bij zich.

Opvallend is dat het vertrek van verdachte 2 wel op beeld is vastgelegd, maar van verdachte 1 niet. Verdachte 2 verlaat het hotel via de hoofdingang, verdachte is dan niet bij hem.

Informatie delen

Door hun gezichtsbedekking staan de verdachten niet zeer herkenbaar op beeld, maar de recherche hoopt toch dat er mensen zijn die alsnog – bijvoorbeeld op basis van hun kleding – weten wie zij zijn. Herkent u de personen op de beelden of heeft u andere informatie over dit incident? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.