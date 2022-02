Insluiping in en diefstal uit kantoorpand Radarweg

Op maandag 16 augustus 2021 verlaten medewerkers van een bedrijf, gevestigd in een kantorencomplex aan de Radarweg in Amsterdam, rond het middaguur hun kantoor om te gaan lunchen. Er houdt zich dan een onbekende man op in de gang bij hun kantoor, maar ze geven daar verder geen ruchtbaarheid aan. Als zij terugkomen van de middagpauze, merken zij dat een aantal goederen in hun kantoor ontbreken. Kijkt u mee naar de beelden van de verdachte?

Omschrijving

Camerabeelden

Als de medewerkers even later de bewakingsbeelden bekijken, zien ze dezelfde man, die zich eerder voor hun pauze in de gang ophield. Tevens herkennen de medewerkers de schoudertas die deze man draagt bij het verlaten van het pand: het is namelijk hún laptoptas, die uit hun kantoor was verdwenen. Kort hierna wordt er door dezelfde verdachte op meerdere locaties voor in totaal 140 euro bij station Sloterdijk gepind/betaald met bankpassen die bij deze insluiping zijn ontvreemd.

Signalement

De man op de beelden kan als volgt worden omschreven:

Man

Lichte huidskleur

Normaal postuur

Draagt een zwarte muts, jas en korte broek met blote onderbenen

Draagt zwarte sneakers met een witte zool

Draagt bij het verlaten van het bedrijfspand en tijdens het pinnen een donkerkleurige schoudertas op rechterschouder

Vragen

Wie is de onbekende man die verdacht wordt van insluiping bij het bedrijf, die later op meerdere locaties op Amsterdam Sloterdijk de gestolen bankpassen gebruikt? Herkent u deze man of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.