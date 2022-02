Winkelen met gestolen bankpas na GGD-babbeltruc

De politie is op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden gewinkeld te hebben met een gestolen bankpas. Die bankpas werd eerder via een slinkse babbeltruc van een 82-jarige vrouw gestolen door misbruik te maken van haar vertrouwen en de coronapandemie.

Omschrijving

Het slachtoffer wordt op zaterdag 2 oktober 2021 gebeld door een onbekende man. De man zegt dat hij een medewerker van de GGD is, maar heeft in werkelijkheid hele andere plannen. Hij geeft aan dat de vrouw met een persoon in aanraking is geweest met een corona patiënt. Daarom krijgt het slachtoffer het dringende advies om die dag thuis te blijven. De man aan de telefoon zegt eveneens dat de GGD die dag een testpakket komt afgeven. Later die middag wordt het slachtoffer weer gebeld, opnieuw zogenaamd door een medewerker van de GGD. Deze man vertelt dat het beloofde testpakket pas de volgende dag, op zondag 3 oktober, wordt gebracht.

Als het slachtoffer de volgende dag de deur open doet voor twee mannen, stellen zij zich inderdaad voor als medewerkers van de GGD. De mannen zijn alleraardigst en behulpzaam. Zij hebben een pakket bij zich waar de vrouw een klein bedrag voor moet betalen. Dan volgt een, voor het slachtoffer, normale handeling met haar bankpas. Hierna krijgt ze de bankpas terug en wordt haar het testpakket overhandigd. Wat het slachtoffer dan nog niet door heeft, is dat ze niet haar eigen bankpas heeft teruggekregen, maar die van iemand anders. Die bankpas is ook verkregen bij een babbeltruc, waarvan een andere meneer het slachtoffer is geworden. Zo weten de twee mannen door de wereldwijde pandemie én het vertrouwen van een oudere mevrouw te misbruiken aan haar bankpas en –gegevens te komen. Met de bankpas wordt vervolgens ruim 3500 uitgegeven.

Pas de volgende dag komt het slachtoffer er achter dat er veel geld van haar rekening is afgeschreven. Haar bankrekening wordt geblokkeerd, maar het kwaad is dan dus al geschied. Tussen 3 en 4 oktober is er maar liefst zeventien keer voor ruim 3500 euro betaald met haar bankpas. Twee nog onbekende mannen betalen met haar bankpas in Amstelveen, op het Gelderlandplein en op de PC Hooftstraat, deze transacties zijn gefilmd.

Signalement verdachten

Of de twee mannen op de beelden iets te maken hebben met de babbeltruc, en hoe dan precies, is nog onduidelijk en de recherche doet hier verder onderzoek naar. Dat ze winkelen met een gestolen bankpas, is vastgelegd op de beelden van de diverse winkels. De eerste verdachte kan als volgt worden omschreven:

- Man;

- Licht getint;

- Normaal postuur;

- Rond de 20 jaar oud;

- Droeg een mondkapje;

- Heeft zwart opgeschoren haar;

- Is gekleed in lichte spijkerbroek, zwarte schoenen en blauwe jas met capuchon

- Droeg een rugtas van de sportschool "Basic-fit".

De tweede verdachte zag er zo uit:

- Man;

- Licht getint;

- Smal postuur;

- Rond de 20 jaar oud;

- Droeg een mondkapje;

- Heeft kort zwart haar;

- Droeg een blauwe spijkerbroek, blauwe jas met capuchon en rode voering en later een jas van het merk Stone Island.

Informatie delen

Wie zijn de twee onbekende mannen die op verschillende locaties betalen met de gestolen bankpas van het slachtoffer? Wie herkent hen? Of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Pas op voor deze babbeltruc

De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee. Hier spelen oplichters helaas slim op in door zich voor te doen als officiële instanties zoals de GGD, maar ook het RIVM. Met allerlei trucjes proberen zij contactgegevens te achterhalen of geld te ontfutselen van nietsvermoedende mensen. Pas dus op voor dit soort babbeltrucs:

- Let goed op de afzender van eventuele e-mails, uit naam van de GGD.

- Krijgt u een vreemde mail die u niet vertrouwt uit naam van de GGD? Verwijder de mail en neem telefonisch contact op met de GGD. Wat u ook doet, klik niet op de links in de e-mail!

- De GGD gebruikt geen SMS / WhatsApp om contact met u op te nemen over corona.

- De GGD gebruikt alleen Nederlandse telefoonnummers. Die beginnen (als de landcode erbij staat) met +31 of 0031.

- De GGD vraagt u nooit om uw bankgegevens. De coronatesten via de GGD zijn gratis. Deel uw bankgegevens nooit met andere mensen.

- De GGD vraagt u nooit om uw DigiD inloggegevens. Deel deze nooit met andere mensen.

- De GGD komt nooit onaangekondigd bij u langs voor een coronatest. Mensen die in aanmerking komen voor een thuisbemonstering hebben een telefonische afspraak met de GGD gemaakt. Laat dus nooit zomaar mensen binnen die zeggen dat ze bij de GGD werken.