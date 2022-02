Winkeldiefstallen parfumeriewinkels Zoetermeer en Den Haag

Omschrijving

In augustus hebben drie mannen tassen vol met parfumerie weggenomen uit een fililaal aan de Promenade in Zoetermeer. Dit deden ze door de alarmstickers kapot te maken en daarna met de buit hard weg te lopen. In september hebben twee mannen in het zelfde filiaal gebruik gemaakt van geprepareerde tassen omdat ze werden betrapt gingen die er zonder buit vandoor. In oktober in een filiaal aan de Fahrenheitstraat in Den Haag hebben twee mannen en een vrouw met geprepareerde tassen parfumerie weggenomen. In de uitzending worden er camerabeeldengetoond van deze winkeldieven.