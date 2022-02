Woninginbraak Zoetermeer

Op vrijdag 22 oktober is er ingebroken in een woning aan de Julianalaan in Zoetermeer.

Diezelfde dag is er een poging gedaan bij een woning aan de Voorweg. De politie heeft het vermoeden dat het om dezelfde verdachte gaat. De verdachte heeft een opvallende jas aan. Het vermoeden bestaat dat de verdachte zich verplaatst met een scooter. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze verdachte.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.