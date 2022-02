Schietincident Haarlemmerweg Leiden

Omschrijving

Helaas gaat het nog steeds niet goed met hem, sinds hij die vroege donderdagochtend in zijn eigen woning werd beschoten. De man die destijds aan de Haarlemmerweg in Leiden een kamer huurde, overleefde ternauwernood nadat een nog onbekende man op hem schoot, hij is rond 00:20 uur in de nacht van 29 op 30 december in zijn buik geschoten. Op camerabeelden uit de straat is een nog altijd onbekende man te zien. De politie denkt dat die man hoe dan ook meer weet van het schieten. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze man.