Vernieling Randstadrail Zoetermeer

Op vrijdagavond 3 september rond 23.45 uur is een voertuig van de Randstadrail in Zoetermeer vernield.

Door personeel wordt een man op het station Voorweg Laag uit de tram gezet. De man is zo boos dat hij een steen door de ruit van een deur van de tram gooit en vervolgens wegrent. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze vernieler.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.