Wie herkent woningovervallers 3e Carnissestraat Rotterdam

Vrijdagavond 12 november krijgt een 49-jarige vrouw de schrik van haar leven als zij door een man met een jas van PostNL samen met een andere man in haar woning aan de 3e Carnissestraat in Rotterdam-Zuid wordt overvallen. Een van de mannen heet mogelijk Adil. Wie weet wie ze zijn?

Omschrijving

De bewoonster was net thuis afgezet door haar zoon. Ze vond drie afhaalberichtjes op haar deurmat van PostNL omdat ze een pakketje zou hebben gemist. Kort daarna werd op de deur geklopt en zag de vrouw een man met een jas van PostNL staan. Ze opende de deur welke gelijk verder open geduwd wordt. Een tweede man in het donker gekleed stapte achter de eerste man aan mee naar binnen. De man die donker gekleed was bedreigde haar daarbij met een vuurwapen.

De vrouw probeerde de mannen nog de deur uit te werken. Ze zag kans een keukenmes te pakken. Na een worsteling pakte de man met Postnl jas het mes af. Uiteindelijk verlieten de overvallers de woning, waarbij de overvaller met de Postnl jas aan nog kans zag een horloge van slachtoffer van de pols te trekken. Ze laten de vrouw lichtgewond achter.



Signalement

De eerste man droeg een PostNL jas, een zwarte basebal pet met witte klep, een spijkerbroek, donkere handschoenen en een donkere mondkap. De tweede man droeg een donkere jas, donkere broek, sportschoenen zwart met wit van het merk Adidas en donkere mondkap.



Informatie?

Er zijn camerabeelden met geluid. Vlak voordat de overvallers wegrennen, roept 1 van de overvallers zijn handlanger. Hij heet mogelijk Adil. Herkent u de overvallers? Of weet u wie er ten tijde van deze overval, oneigenlijk gebruik kan hebben gemaakt van een dergelijke Postnl jas? Neem dan met ons contact op via 0800-6070 of anoniem 0800-7000.