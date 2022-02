Wie is deze pinner die betrokken is bij WhatsApp-fraude?

Op vrijdagavond 19 november 2021 wordt een dame uit Amstelveel opgelicht via WhatsApp. Even later pint iemand haar overgemaakte geld bij een pinautomaat aan de Middenbaan-Noord in Hoogvliet, Rotterdam. Wie is deze pinner?

Omschrijving

Op vrijdagavond 19 november rond 20.00 uur ontvangt een oudere dame uit Amstelveen een WhatsApp bericht van een onbekend telefoonnummer. Iemand doet zich voor als haar zoon en vraagt om hulp en geld. Bang dat haar zoon in de problemen zou komen, heeft ze geld overgemaakt naar een opgegeven bankrekeningnummer.



Even later wordt het overgemaakte geld gepind van de opgegeven rekening. Dit gebeurt bij een pinautomaat aan de Middenbaan in Hoogvliet, Rotterdam. De rekeninghouder, die waarschijnlijk als geldezel werd ingezet, is aangehouden. Echter is de geldezel niet degene die het geld opnam bij het pinapparaat. Daarom zijn we nog op zoek naar de pinner. Hij droeg opvallende blauwe schoenen, een oorbel en een trainingspak.



Meer weten over Whatsapp-fraude (ook wel vriend-in-nood fraude genoemd)? Klik hier.

Meer weten over geldezels? Klik hier.