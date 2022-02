Drie auto’s vernield door explosief in Rucphen

Laatste update: 21-02-2022 | 00:00 Zaaknummer: 2021295623 Datum delict: 03-11-2021 Plaats delict: Rucphen

Bewoners aan de van Marxhemstraat in Rucphen worden woensdagavond 3 november 2021 omstreeks 22.30 uur opgeschrikt door een krachtige explosie. Bij een auto is de straat is kennelijk een explosief gelegd. De ontploffing is zo krachtig dat het voertuig finaal wordt opgeblazen, maar ook twee auto’s die daar naast geparkeerd staan, raken zwaar beschadigd.