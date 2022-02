Beroving - Echternachlaan - Eindhoven

Twee jongens worden uitgenodigd om een middagje te gaan chillen in Eindhoven, maar in plaats daarvan worden ze beroofd in de lift van een flat aan de Echternachlaan

Omschrijving

Op 30 december, ergens tussen vier en vijf uur 's-middags, worden twee jongens in Eindhoven door twee andere jongens beroofd/overvallen. Het tweetal raakt in eerste instantie met de twee latere daders bij het voetbalveldje aan de Echternbachlaan aan de praat. De daders vragen de twee jongens mee te gaan om te chillen, in een flat in die zelfde straat. Eenmaal in de lift gaat het fout. Als de jogens vragen waar het tweetal vandaan komt, trekt een van de daders een pistool en de slachtoffers moeten spullen afgeven. Dan gaat één van de daders er vandoor, maar de tweede wil meer…. Hij stuit dan echter op verzet waar hij niet op heeft gerekend. De jongens gaan het gevecht met hem aan. Uiteindelijk weten beide daders toch te ontkomen, maar het pistool blijft achter. Dat wordt natuurlijk op sporen onderzocht, maar wie zijn de twee daders? Bekijk de reconstructie van de zaak en de bewakingsbeelden.



We hopen dat er mensen zijn die een vermoeden hebben wie dit zouden kunnen zijn.

Dader 1:

· Ongeveer 165/170 lang

· Marokkaans

· North face pet op

· North face windjack

· Nike Tech broek aan, fel oranje

· Ongeveer 16 jaar oud

· Schoenen met air



Dader 2:

· Ongeveer 180/185

· Leeftijd 15/16 jaar

· Turks

· Louis Vuitton pet op

· Was donker gekleed, heeft na de beroving kleding van slachtoffer aan gedaan, een Moncler bodywarmer

· Louis Vuitton tas



Misschien in combinatie met de signalementen. De kleinste van de twee is ongeveer 1.65, 1.70 lang. Hij is van Marokkaanse afkomst en droeg een opvallende feloranje Nike Techbroek. De ander is een stuk langer, zo’n 1.80, 1.85m. Hij is mogelijk Turks droeg een Louis Vuittonpet en tas, en een Moncler bodywarmer van een van de slachtoffers.