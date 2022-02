Oplichting - Rietveldenweg - Den Bosch

Omschrijving

Voor 17 duizend euro weten ze spullen te kopen met een vervalste pas. Dat gebeurde op locaties in Den Bosch, Schiedam, Den Haag en Rotterdam.

Dit zijn beelden waarop twee mannen te zien zijn. Zij hebben in een bouwmarkt hun karretje volgeladen met gereedschappen en andere spullen. Hopelijk herkent iemand de mannen. Als dat zo is, laat het dan weten via de tiplijn, via Meld Misdaad Anoniem of online.