Verdachte mishandeling gezocht

Dinsdagavond 26 oktober doet een man een bestelling bij een fastfoodketen op de Breukerweg in Heerlen. Hij is op dat moment samen met een andere man en een klein kind. Wanneer hij ontevreden is over zijn bestelling, besluit hij verhaal te halen bij een medewerker. Dit loopt dusdanig uit de hand dat de man op enig moment op het scherm van plexiglas slaat. Deze komt vervolgens met kracht tegen het hoofd van de medewerker op die daardoor een flinke hoofdwond oploopt.

Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van de verdachte. Op verzoek van het Openbaar Ministerie wordt nu een geblurde foto van de man vrijgegeven. Hij heeft twee weken de tijd om zichzelf te melden. Doet hij dat niet, dan wordt ongeblurd beeldmateriaal van de verdachte vrijgegeven.

Kent of herkent u de man? Heeft u meer informatie over zijn identiteit of verblijfplaats? Neem dan contact op. Dit kan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).