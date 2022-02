Verdachten beroving gezocht

Omschrijving

Een 73-jarige man uit Amsterdam stapt op maandagmiddag 6 december op klaarlichte dag in Maastricht op de trein. Wanneer hij in de trein op zoek is naar het toilet, wijzen hem drie jonge mannen de weg. Wanneer de man even daarop het toilet verlaat, wordt hij opgewacht door die drie jonge mannen, vergezeld van nog een vierde. Ze duwen hem tegen de wand en beroven hem van zijn tassen. Vervolgens vluchten ze door de nog openstaande deuren van de trein het perron op. Het slachtoffer blijft geschrokken achter en heeft nog altijd last van hetgeen hem overkomen is.

Ken of herken jij de verdachten? Deel dit dan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).