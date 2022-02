Wie pleegden aanslagen op woningen Rotterdam-West?

Afgelopen weekend vonden er op korte afstand van elkaar drie heftige gebeurtenissen plaats bij woningen in Rotterdam-West. Twee keer werd er een explosief een woning ingegooid, de derde keer werd een woning meerdere malen beschoten. Door een van de explosieven liep een man zware verwondingen op. Gezien het gebruikte geweld had het aantal slachtoffers echter nog veel groter kunnen zijn. Een groot onderzoeksteam buigt zich over de drie zaken om te kijken of er een verband is en om de verantwoordelijken te vinden. Dinsdag 8 februari besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak, donderdag 10 februari wordt aan kijkers van Bureau Rijnmond gevraagd om mee te denken. Alle informatie is welkom!

Omschrijving

In de nacht van vrijdag op zaterdag veroorzaakte een explosief rond 04.00 uur grote schade aan een bedrijfspand aan de Jan Luykenstraat. De bovenburen en de mensen die ernaast wonen bleven ongedeerd. Dat gold niet voor een 30-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag een van de aanwezigen was in de woning aan het Piet Paaltjensplein. Rond 02.20 uur werd daar een zwaar explosief naar binnen gegooid dat binnen tot ontploffing kwam. De man raakte gewond, maar was na behandeling gelukkig weer goed aanspreekbaar. Twee anderen aanwezigen, onder wie een jong kind, konden de woning heelhuids verlaten. Vrijwel gelijktijdig met deze explosie werd een woning vlakbij aan de Jan Kobellstraat onder vuur genomen. De kogelgaten zitten in de ruit en de muur, de bewoner kwam met de schrik vrij.

Grote impact op de wijk

Het is logisch dat deze gebeurtenissen een enorme impact hebben op de slachtoffers, de omwonenden en andere bewoners van de wijk. De politie neemt de incidenten zeer serieus en wil voorkomen dat er meer slachtoffers vallen door dit soort levensgevaarlijke acties. Daarom is er verscherpt toezicht in de wijk en zijn er mobiele camera’s geplaatst. De wijkagent gaat het gesprek aan met bezorgde bewoners en probeert samen met zijn collega’s van het basisteam en de rechercheurs van een groot onderzoeksteam zoveel mogelijk informatie te verzamelen om de verantwoordelijken te achterhalen. Informatie wordt uitgelopen, sporen onderzocht en camerabeelden opgevraagd en uitgekeken. Samen met de gemeente zal worden nagedacht welke maatregelen verder nodig of wenselijk zijn voor de mensen in de buurt.

Hoe kunt u helpen?

Om deze zaken op te lossen is meer informatie van cruciaal belang. Weet u iets over deze gebeurtenissen, is u iets opgevallen of heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld deurbel of dashcam? Denkt u iets te weten over de aanleiding van dit geweld? Deel het alstublieft met ons. Ga in gesprek met de wijkagent, deel het via het tipformulier of bel met de opsporingstiplijn.

Ook anonieme informatie kan waardevol zijn

Het kan zijn dat u het spannend vindt om iets te vertellen omdat u bijvoorbeeld de betrokkenen kent. Denk er dan eens over na of u volledig anoniem uw informatie wil delen via M. of een vertrouwelijk gesprek wil voeren met Team Criminele Inlichtingen. Help ons de verdachten te vinden en dit geweld te stoppen.