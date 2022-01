Aanranding bij Centraal Station Utrecht

Omschrijving

Zij gaat de stalling in en terwijl zij rond 18.10 uur naar haar fiets loopt, ziet zij dat een man haar tegemoet komt lopen. Hij spreekt haar in gebrekkig Nederlands aan, maar schakelt vervolgens over in het Frans. Hij stelt haar een rare vraag, waar zij niet op wenst te reageren, negeert de man verder en wil haar fiets van het slot halen. Dan betast de man haar onzedelijk. In een reflex draait zij zich om, schreeuwt naar de man en verkoopt hem een harde trap, waardoor de man naar achteren valt, maar overeind weet te blijven. Het slachtoffer probeert nog een keer haar fiets van het slot te doen, maar weer betast de man haar onzedelijk. Het slachtoffer draait zich weer om en schreeuwt het nog harder uit tegen de aanrander. Dat heeft kennelijk effect, want hij loopt weg in de richting van het station. Hevig geschrokken stapt het slachtoffer op haar fiets. In de stalling wordt zij nog aangesproken door meerdere passanten, die haar geschreeuw hadden gehoord.