Cameravrouw van professionele camera beroofd

Omschrijving

Het slachtoffer maakte rond 14.50 uur op straat met enkele collega’s beelden ten behoeve van een videoproductie. Op het moment dat het slachtoffer stond te filmen, kwamen er twee mannen op een scooter aanrijden. Plots stopte de bestuurder. De vrouw zag dat zijn bijrijder afstapte en op haar afliep. Voor zij het in de gaten had, pakte deze man de camera beet en rukte die van het slachtoffer los. Daarna rende de man naar de scooter en sprong achterop. Beide mannen reden weg in de richting van de John Coltranestraat.



Van de twee daders is een beperkt signalement bekend; twee mannen met donkere zwarte kleding. De bestuurder droeg een jas met een bontkraag met witte vlekken. De bijrijder droeg een Adidas trainingspak met witte strepen op de zijkant.



Oproep getuigen

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze straatroof? Bel dan met de politie via 0900-8844.