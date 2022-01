Inbraak bij en gewelddadige diefstal in coffeeshop Oudebrugsteeg

Omschrijving

De schoonmaker betreedt die ochtend rond 05.55 uur via de voordeur de coffeeshop. Wat hij niet weet, is dat zo’n half uur eerder twee mannen zich via een raam toegang tot de coffeeshop hebben weten te verschaffen. Terwijl de mannen nog bezig zijn met hun inbraak, komt de schoonmaker binnen. Omdat hij nog niet zo lang in de coffeeshop schoonmaakt, heeft hij in eerste instantie niet direct door dat de twee daar niet thuishoren. Maar zodra de twee naar hem toe komen, heeft hij snel in de gaten dat er iets niet klopt.

De mannen beginnen in het Nederlands tegen hem te praten, maar die taal spreekt de schoonmaker niet. Hij is alleen de Arabische taal machtig en praat in die taal tegen de mannen terug. Dan blijkt dat ook zij Arabisch spreken. De mannen bedreigen het slachtoffer en zeggen dat hij stil moet zijn. Vervolgens wordt het slachtoffer bij zijn keel gepakt en tegen de muur geduwd. Ook voelt het slachtoffer dat er iets scherps in zijn zij prikt. Hij ziet dat in de mouw van één van de mannen een mes zit en daar wordt hij mee geprikt. De mannen zeggen dat slachtoffer mee moet werken, anders wordt hij neergestoken. Het slachtoffer is ontzettend bang. Onder bedreiging van het mes fouilleren de mannen de schoonmaker en nemen hem zijn persoonlijke bezittingen af. Hij wordt in de richting van het toilet achter in de coffeeshop geduwd. Eén van de mannen vraagt de schoonmaker het wachtwoord van de kassa. Als het slachtoffer zegt dat hij dat niet weet, slaat de andere man hem met de achterkant van het mes twee keer hard op zijn hoofd. Opnieuw wordt het slachtoffer naar het wachtwoord gevraagd, terwijl één van de mannen hem bij zijn keel grijpt. Ondertussen probeert de andere man de kassa open te breken en dat lukt op een gegeven moment. Het slachtoffer bevindt zich op dat moment in het toilet en doet snel de deur op slot. Er wordt nog een bedreiging naar hem geuit en even later hoort de schoonmaker geen geluid meer.

Hij durft dan de wc te verlaten en gaat de straat op om hulp te halen. Zijn telefoon is door de mannen gestolen, dus hij kan niet zelf de politie inschakelen en weet ook niet aan mensen uit te leggen wat er is gebeurd. Gelukkig komt hij later een collega tegen en samen lichten ze vervolgens de politie in.

Schade en buit

De mannen blijken bij de inbraak voor 500 euro aan schade aan te hebben gericht en hebben – naast de persoonlijke eigendommen van de schoonmaker – grote cash geld bedragen en bakjes softdrugs buitgemaakt.

Signalement verdachten

De inbraak en twee verdachten staan op beeld. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Tussen de 30 en 35 jaar oud geschat;

- Normaal postuur;

- Kleiner dan verdachte 2;

- Donker haar;

- Droeg: een zwarte trainingsbroek van het merk Nike met opvallend witte "Swoosh" op voor en achterzijde, zwarte leren jas, kort model en glimmend met geribbelde schoudervlakken, een zwarte hoodie onder zijn jas, zwarte sportschoenen met opvallende luchtzool.

Verdachte 2

- Man;

- Tussen de 30 en 35 jaar oud geschat;

- Normaal postuur;

- Langer dan verdachte 1;

- Donker haar;

- Kort baardje;

- Droeg: een donkere Nike pet met klein Nike logo, een zwarte leren jas, een blauwe spijkerbroek, zwarte Nike sportschoenen.

Beide mannen spraken dus Arabisch.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.