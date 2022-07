Overval tankstation Pieter Calandlaan

Donderdagochtend 3 juni 2021 overvalt een nog onbekende man een tankstation aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam-West. Hij maakt daarbij cash geld, pakjes sigaretten en blikjes drinken buit. De overval en een verdachte staan op beeld, de recherche is dringend op zoek naar zijn identiteit.

Omschrijving

Een medewerkster van het tankstation heeft net met een klant afgerekend als ze rond 10.00 uur ziet dat er een man de kassaruimte in komt lopen. Die ruimte is op dat moment niet afgesloten, omdat de medewerkster ook bezig is met het inscannen van een afgeleverde vracht.

In eerste instantie denkt de medewerkster nog even dat de man iets komt melden of vragen, maar dat blijkt al snel helaas niet het geval te zijn. Hij zegt namelijk direct dat de medewerkster de kassalade open moet maken. De man herhaalt dit een paar keer erg dwingend en dan heeft de medewerkster door dat ze overvallen wordt. Van de schrik verstijft ze direct, maar weet nog wel de kassalade te openen. Hierop haalt de man de kassalade leeg en stopt het geld in de zwarte rugzak die hij bij zich heeft. Maar geld alleen is blijkbaar niet genoeg: hij neemt ook nog snel de pakjes sigaretten mee die op de balie liggen.

Wanneer de buit in de kassaruimte binnen is, loopt de man weer weg. Voordat hij het tankstation verlaat, pakt hij wel eerst nog even wat blikjes drinken en neemt die mee. De medewerkster alarmeert ondertussen gelijk de politie, maar helaas kan er geen verdachte meer worden aangehouden.

Signalement verdachte

De overval en een verdachte zijn vastgelegd op beeld. Zijn signalement:

- Man;

- 25 tot 30 jaar oud;

- 1.70 tot 1.80 meter lang;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Donkere wenkbrauwen;

- Slank postuur;

- Droeg: zwarte pet, zwarte zonnebril, zwart mondkapje, zwart shirt met lange mouwen, zwarte joggingbroek van Nike met op de rechter bies in het wit de letters AIR, zwarte sneakers, zwarte pet, blauwkleurige latex uitziende handschoenen;

- Had bij zich: zwarte rugzak met bruin vak met daarin een embleem.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.