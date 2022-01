Gewapende overval Bos en Lommerplantsoen

Een gezellig avondje uit in Amsterdam eindigt voor twee jonge mannen in een uiterst brutale en heftige overval. Op zondag 17 oktober 2021 hebben de twee jonge mannen iets met elkaar gedronken in een restaurant aan het Bos en Lommerplantsoen. Rond 22:30 lopen ze gezamenlijk naar de auto die geparkeerd staat op parkeerplaats genaamd Parking Bos en Lommerplantsoen. Vlak nadat ze in hun BMW stappen, worden zij overvallen door twee nog onbekende mannen. Ze krijgen hierbij een vuurwapen op zich gericht en moeten gedwongen hun horloges afgeven.

Omschrijving

Grote impact

De twee jonge slachtoffers zijn door het voorval erg ontdaan en hebben echt enige minuten gevreesd voor hun leven. De eerste verdachte heeft het vuurwapen op beide mannen gericht en, waarbij hij zei dat hij ze “zou moeten schieten” en “zal schieten”. Dit is een heftige, traumatische ervaring geweest, waarvan ze de impact nog lang mee zullen moeten dragen. De slachtoffers zijn daarnaast beide hun horloge kwijt: het betreft goudkleurig DIESEL horloge (type DZ4522) en een zilverkleurig GUESS horloge.

Signalement

De overvallers hebben een relatief klein zwart vuurwapen bij zich, gelijkend op dienstwapen van de politie. Beide verdachten hadden grof taalgebruik en spraken straattaal.

Signalement verdachte 1:

- man

- ongeveer 20-25 jaar

- 1,75-1,85

- tenger postuur, sportief en slanker dan de andere verdachte

- zwarte gezichtsbedekking

- donkere kleiding, jas met capuchon

- zwarte handschoenen

- zware stem

Signalement verdachte 2:

- man

- ongeveer 20-25 jaar

- 1,65-1,80 (kleiner dan verdachte 1)

- breed/corpulent, in ieder geval een voller postuur dan verdachte 1

- donkere kleding

- donkere jas met capuchon

- zware stem, maar lichter dan stem NN1

Vragen

Wie herkent de twee mannen op de beelden, ondanks dat ze zo ingepakt zijn? Of heeft u wellicht meer informatie, die het onderzoek verder kan helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.