Wie zijn deze inbrekers?

Op vrijdag 5 november is er ingebroken bij een bedrijf aan de Marten Meesweg in Rotterdam. Er zijn meerdere spullen meegenomen, o.a. een laptop. De inbrekers hebben ook geprobeerd de beveiligde deuren te forceren.

Omschrijving

De inbraak moet gebeurd zijn tussen donderdagavond 4 november en vrijdagochtend 5 november 7.00 uur.

De politie is een onderzoek gestart en heeft de camerabeelden uitgekeken. Daarop stond deze verdachten. Ze zijn goed in beeld, daarom vragen we aan het publiek of iemand hen herkent. Laat het ons dan weten.

Bel 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

U kunt ook gemakkelijk tippen via het formulier.