Wie zijn deze inbrekers in Tilburg?

Laatste update: 31-01-2022 | 12:01 Zaaknummer: 2021340643 Datum delict: 16-12-2021 Plaats delict: Tilburg

Vier mannen stelen uit garageboxen in de Jurastraat in Tilburg. Een van het viertal is al herkend, de andere drie worden nog gezocht. En ze weten precies hoe ze te werk moeten gaan. Zorgvuldig proberen ze alle camera’s onklaar te maken, maar die hebben de mannen dan al vastgelegd. En zo kunnen we u toch deze beelden laten zien.