Bankmedewerkerfraude

Laatste update: 04-02-2022 | 14:58 Zaaknummer: 2021420819 Datum delict: 07-09-2021 Plaats delict: Overijssel

In de afgelopen periode werd vaak aangifte gedaan van oplichting door zogenaamde bankmedewerkers. De daders deden zich voor als bankmedewerker en wisten zo het vertrouwen van de slachtoffers te winnen. Op die manier kregen ze toegang tot pinpassen en bankgegevens. De schade loopt regelmatig op tot in de duizenden euro’s. Ook in de volgende drie zaken hebben we te maken met deze vorm van oplichting. Herkent u een van de verdachten? Geef het door aan ons.