Doodsbedreiging - Zilveren Maan - Deurne

Omschrijving

Het gebeurde in de Zilveren Maan in Deurne. Om precies te zijn op 4 augustus vorig jaar. Iets na 2 uur ’s nachts gooide iemand een steen door de ruit van één van deze huizen. Maar daar bleef het niet bij. Want op datzelfde moment werd er ook een brief in de brievenbus gedaan met de tekst:

"Maakt niet uit hoe vaak je achterom kijkt. Op een dag heb ik je en ik laat pas los als ik je rooie kankerkop eraf heb gesneden. Peter R. De Vries leed geen pijn toen hij werd afgeslacht. Dat zal voor jou totaal anders zijn. Geniet nog even van je korte kankerleven. Om daarna te genieten van de kracht van het mes".



Bij de brief was ook een foto van een executie gedaan.

Even na twee uur 's-nachts komt een man in beeld, komend vanuit de Koninginnepage. Het valt meteen op dat hij de tijd neemt een paar keer op en neer te lopen in de straat. Dan loopt hij naar de brievenbus en stopt er iets in. Lijkt weg te lopen maar nee, hij haalt iets uit zijn broekzak en gooit het tegen het raam. Dan rent hij weg, terug in de richting van de Koninginnepage. Let vooral op zijn slungelachtige loopje. En ook opvallend: hij houdt zijn linkerhand steeds voor zijn linkerwang.



Het is een blanke man van zo’n 18 tot 25 jaar. Hij heeft een lang en tenger postuur. Opvallend is zijn loopje, een beetje slungelig. Hij droeg die dag een lichtkleurige joggingbroek met een wit koord. En een lichtkleurig jack met capuchon. Zijn sneakers hebben een witte zool.



De grote vraag is natuurlijk: wie is de man op de beelden? Maar ook: wat kan het motief zijn geweest om zo’n ernstige doodsbedreiging te doen? Alle tips die kunnen helpen de dader te vinden zijn heel erg welkom!