Politie maakt volgende week beelden boerenprotesten openbaar: nu de kans je te melden

Vandaag zetten we de eerste beelden online van de mannen die er van verdacht worden strafbare feiten te hebben gepleegd bij de uit de hand gelopen boerenprotesten. Afgelopen dinsdagavond 28 juni werd in Hierden onder meer een politieauto vernield. De beelden van de gezochte mannen zijn onderaan deze pagina te vinden. Hun gezichten zijn vooralsnog onherkenbaar gemaakt. Het rechercheteam roept hen op zich te melden, en daarmee te voorkomen dat hun beelden komende woensdag volledig openbaar worden gemaakt.

Omschrijving

De acties die afgelopen dinsdag plaatsvonden bij de woning van Minister voor Natuur en Stikstof liepen volledig uit de hand. Er was veel agressie en geweld en ook politiemensen voelden zich niet veilig. Het rechercheteam heeft al veel beelden ontvangen en uit de eerste analyse komen elf mannen naar voren.

Meld jezelf

Komende woensdag maken we de beelden openbaar van de verdachten die zich dan nog niet gemeld hebben. Het onderzoeksteam roept de mannen op zich te melden: ‘Je weet zelf wel of je betrokken bent geweest bij de vernielingen en intimidaties in Hierden. En als je twijfelt, dan herken je jezelf vast en zeker op de foto’s.’ Van degenen die zich dan niet hebben gemeld wordt woensdag de blur van de foto’s verwijderd en worden ze herkenbaar gepubliceerd.

Meld je aan het bureau of neem contact op via 0900-8844.

Mensen die niet bij de vernielingen betrokken waren, maar wel iemand herkennen op de foto’s, vragen we om contact op te nemen.

Beelden semi-openbaar

De Politie en het Openbaar Ministerie nemen deze zaak hoog op vanwege de maatschappelijke onrust en de dreiging die uitging van de acties in Hierden. Om die reden worden vandaag de eerste beelden semi-openbaar gemaakt. Het volledig openbaar maken van beelden waarop strafbare feiten te zien zijn, is gebonden aan strenge regelgeving. Immers, voor heel Nederland (en daarbuiten) is te zien dat degene op de beelden betrokken is bij het plegen van strafbare feiten. Om die reden wordt per zaak gekeken of en wanneer beelden openbaar gemaakt mogen worden, ter bescherming van de rechten van de verdachte.

Blijf beelden sturen

De foto’s komen uit een eerste analyse van de beelden. Meer beelden worden op dit moment onderzocht en dus is niet uitgesloten dat er meer verdachten zullen volgen. Iedereen die over beelden van de protesten en/of vernielingen beschikt vragen we om hun beelden met ons te delen. Beelden delen en informatie doorgeven kan via onderstaand tipformulier, geef daarbij duidelijk aan op welke plaats uw informatie betrekking heeft.

Gezochte personen