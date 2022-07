Woningovervallen in Amersfoort Laatste update: 20-07-2022 | 10:38 Zaaknummer: 2022198860 Datum delict: 08-07-2022 Plaats delict: Amersfoort Twee mannen overvielen in de nacht van vrijdag 8 juli op zaterdag 9 juli een bewoner van een woning aan de Harlingenstraat in Amersfoort. De 28-jarige bewoner werd kort na middennacht bedreigd met een vuurwapen en beroofd van zijn horloge. Twee nachten later vond er in dezelfde buurt weer een woningoverval plaats. Tijdens die woningoverval aan de Paasberg raakte een 55-jarige vrouw en haar 24-jarige zoon gewond. De bewoners kwamen in de nacht van zondag 10 op maandag 11 juli rond 02.40 uur in confrontatie met overvallers. Ook hier waren de overvallers uit op een horloge. Eén overvaller (17 jaar) is inmiddels donderdag 14 juli aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere overvallers en roept mensen op om zich te melden als ze de overvallers kennen of meer informatie hebben. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Wie heeft er meer informatie?

De politie is nog op zoek naar de andere overvallers en roept mensen op om zich te melden als ze de overvallers kennen of meer informatie hebben. Dit kan ook anoniem via 0800-7000. Je spreekt dan niet met de politie en zij kunnen niet zien dat jij degene bent die met ze praat.

Omschrijving Eerste woningoverval

Het slachtoffer, de 28-jarige bewoner, wordt bij het openen van de voordeur belaagd door twee mannen. Dit terwijl zijn vrouw en baby een etage hoger in bed lagen. De overvallers waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. De twee zijn er met het horloge van het slachtoffer vandoor gegaan. Ze zijn gevlucht in de richting van de Huizenkade en de Harderwijkkade. Tweede woningoverval

In de nacht van zondag op maandag komen er meerdere overvallers omstreeks 02.30 uur op het hofje in de nieuwbouwwijk Vathorst. Hierbij dringen zij het pand binnen en raken daar in gevecht met de twee bewoners. De 55-jarige vrouw komt ten val tijdens deze confrontatie en raakt gewond aan haar arm. Haar 24-jarige zoon liep verwoningen op aan zijn lichaam. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling aan hun verwondingen. De politie is nog op zoek naar de andere overvallers en roept mensen op om zich te melden als ze de overvallers kennen of meer informatie hebben. Dit kan ook anoniem via 0800-7000. Je spreekt dan niet met de politie en zij kunnen niet zien dat jij degene bent die met ze praat.

Vragen Wie heeft meer informatie over deze overvallen?

Wie heeft tussen 02.30 uur en 03.00 uur iets verdachts gezien of personen die zich verdacht gedroegen in de omgeving van de Paasberg?

Wie heeft tussen 00.30 uur en 01.00 uur in de buurt van de Harlingenstraat iets verdachts gezien of personen die zich verdacht gedroegen? Of heeft u beelden? Deel dan uw camerabeelden (bewakingscamera, dashcam of ringdeurbel) met ons.