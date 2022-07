Man gezocht voor lekprikken autobanden

Laatste update: 08-07-2022 | 09:24 Zaaknummer: 2022098596 Datum delict: 20-05-2022 Plaats delict: Castricum / Limmen

In de nacht van donderdag 19 mei op vrijdag 20 mei zijn er vele autobanden lek gestoken. In de omgeving van de Oostzijde van Limmen en rondom de Willem de Zwijgerlaan in Castricum. Op de foto's is te zien dat deze persoon met de fiets mogelijk een autoband lek steekt, vervolgens keert en nogmaals door het beeld heen fietst (foto 2).