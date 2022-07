Wie herkent deze fraudeur?

Laatste update: 27-07-2022 | 12:56 Zaaknummer: PL1100-2022053042 Datum delict: 17-03-2022 Plaats delict: Schoorl en Amsterdam

Op donderdag 17 maart werd een 75-jarige bewoner van Schoorl telefonisch benaderd door een vrouw die zich voorstelde als medewerker van een bank. Zij wist de bewoner zodanig te manipuleren dat deze later die dag zijn bankpas en zijn telefoon aan een vrouw afgaf. Met deze bankpas zijn later die dag frauduleus duizenden euro's afgeschreven van de benadeelde, zowel bij betaalautomaten als in winkels in Amsterdam. De telefoon is ook nog steeds zoek.